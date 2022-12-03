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Сегодня, 13:40

Медведев рассказал, почему решил сыграть на выставочном турнире в Дирии

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, почему решил принять участие в выставочном турнире в Дирии (Саудовская Аравия).

«Потому что я очень хорошо сыграл там в первый раз и хочу сделать это снова. Это был отличный турнир, в нем принимали участие отличные игроки, и я играл там очень хорошо. Затем у меня был лучший сезон в моей жизни на тот момент. Это придало мне много уверенности», — приводит Tennis World слова россиянина.

Медведев стал победителем первого турнира в Дирии, который состоялся в 2019 году.

В этом году выставочный турнир в Саудовской Аравии пройдет с 8 по 10 декабря.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/ATP_Tennis/124908/daniil-medvedev-asked-why-he-can-win-backtoback-diriyah-tennis-cup-titles/
Теннис
Даниил Медведев
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