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Сегодня, 13:49

Циципас считает, что турнир в Дирии будет для него хорошей подготовкой перед Открытым чемпионатом Австралии

Алина Савинова
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Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от выставочного турнира в Дирии (Саудовская Аравия).

«Это будет очень хорошая подготовка для меня. Большинство игроков предпочитают отдохнуть от тенниса, но для меня очень важно провести матчи перед поездкой в Австралию. Там будут сильные конкуренты, с которыми можно посоревноваться, и это лучшая подготовка, которую я могу провести перед началом сезона 2023 года.

Знаю, что у людей в Саудовской Аравии, скорее всего, не будет возможности часто видеть таких теннисистов, как мы. Так что, конечно, я сделаю все, что в моих силах. Я собираюсь хорошо провести время", — приводит The National News слова Циципаса.

Выставочный турнир в Саудовской Аравии пройдет с 8 по 10 декабря.

Источник: https://www.thenationalnews.com/sport/tennis/2022/12/03/tsitsipas-rublev-and-fritz-hope-diriyah-cup-provides-perfect-platform-for-australian-open/
Теннис
Стефанос Циципас
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