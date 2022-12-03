Циципас считает, что турнир в Дирии будет для него хорошей подготовкой перед Открытым чемпионатом Австралии

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился ожиданиями от выставочного турнира в Дирии (Саудовская Аравия).

«Это будет очень хорошая подготовка для меня. Большинство игроков предпочитают отдохнуть от тенниса, но для меня очень важно провести матчи перед поездкой в Австралию. Там будут сильные конкуренты, с которыми можно посоревноваться, и это лучшая подготовка, которую я могу провести перед началом сезона 2023 года.

Знаю, что у людей в Саудовской Аравии, скорее всего, не будет возможности часто видеть таких теннисистов, как мы. Так что, конечно, я сделаю все, что в моих силах. Я собираюсь хорошо провести время", — приводит The National News слова Циципаса.

Выставочный турнир в Саудовской Аравии пройдет с 8 по 10 декабря.