Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира АТР

Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового турнира АТР. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:4). Соревнования прошли в Турине (Италия).

Матч продолжался один час и 16 минут. Зверев сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и двух реализованных брейк-пойнтах.

В прошлом году Медведев стал победителем турнира. Зверев же выиграл его во второй раз. Ранее он побеждал в 2018 году.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 3) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:4, 6:4