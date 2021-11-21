Медведев проиграл Звереву в финале Итогового турнира АТР
20:27
Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Итогового турнира АТР. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева (6:4, 6:4). Соревнования прошли в Турине (Италия).
Матч продолжался один час и 16 минут. Зверев сделал восемь эйсов при одной двойной ошибке и двух реализованных брейк-пойнтах.
В прошлом году Медведев стал победителем турнира. Зверев же выиграл его во второй раз. Ранее он побеждал в 2018 году.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 7 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Александр Зверев (Германия, 3) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 6:4, 6:4
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