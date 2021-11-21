Французы Эрбер и Маю выиграли Итоговый турнир АТР в парном разряде
18:41
Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю победили в парном разряде на Итоговом турнире ATP. В финале они обыграли Раджива Раму (США) и Джо Солсбери (Великобритания) в двух сетах.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Final
Призовой фонд 7 250 000 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 3) — Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2) — 6:4, 7:6 (7:0)
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