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Французы Эрбер и Маю выиграли Итоговый турнир АТР в парном разряде

18:41
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Французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю победили в парном разряде на Итоговом турнире ATP. В финале они обыграли Раджива Раму (США) и Джо Солсбери (Великобритания) в двух сетах.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Final

Призовой фонд 7 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (Франция, 3) — Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания, 2) — 6:4, 7:6 (7:0)

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Иван Шитик все материалы автора
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