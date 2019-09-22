Медведев победил Чорича и выиграл турнир в Санкт-Петербурге

Россиянин Даниил Медведев победил в финале турнира в Санкт-Петербурге хорвата Борну Чорича. Медведев был сильнее в двух сетах — 6:3, 6:1.

За 1 час 12 минут матча Медведев сделал семь эйсов, четыре брейка и ни разу не ошибся при подаче. Тогда как Чорич дважды подал навылет и допустил две двойные ошибки. Счет личных встреч оппонентов стал 3:2 в пользу хорвата.

Титул турнира в Санкт-Петербурге стал для Медведева третьим в сезоне и шестым в карьере.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Борна Чорич (Хорватия, 4) — 6:3, 6:1