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Сегодня, 20:24

Медведев отметил, что счет матча с Домиником Тимом не отражает напряженности игры

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над представителем Австрии Домиником Тимом во втором круге турнира в Вене (6:3, 6:3).

«Матч получился сложным — счет не отражает напряженности поединка. Я неплохо подавал и доволен своим уровнем игры — рад, что пробился дальше. Понятно, что чем дальше я прохожу по сетке, тем сложнее будет, но я рад этому и жду следующей игры», — цитирует 4-ю ракетку мира ТАСС со ссылкой на пресс-службу ATP.

В четвертьфинале турнира Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Источник: https://tass.ru/sport/16178097
Даниил Медведев
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