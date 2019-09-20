Медведев обыграл Рублева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Россиянин Даниил Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге. Финалист US Open-2019, первая ракетка турнира в полуфинале встретится с белорусом Егором Герасимовым. Победитель квалификации в четвертьфинале одолел итальянца Маттео Берреттини, «посеянного» под номером 3.

В другом полуфинале Борна Чорич встретится с Жоау Соузой.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 1 180 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:4, 7:5