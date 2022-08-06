Медведев обыграл Кецмановича и вышел в финал турнира в Лос-Кабосе
Российский теннисист Даниил Медведев в полуфинале турнира в Лос-Кабосе обыграл серба Миомира Кецмановича со счетом 7:6 (7:0), 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. Первая ракетка мира сделал 12 эйсов и 4 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 6. При этом в первом сете Медведев уступал Кецмановичу со счетом 1:4.
В финале турнира Медведев встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Лос-Кабос (Мексика)
Турнир ATP Abierto de Tenis Mifel
Призовой фонд 822 110 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 1) — Миомир Кецманович (Сербия, 4) — 7:6(7:0), 6:1
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