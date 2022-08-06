Рублев прокомментировал два матча на турнире в Вашингтоне за сутки

Российский теннисист Андрей Рублев поделился впечатлениями от победы в четвертьфинале турнира в Вашингтоне над американцем Джеффри Джоном Вольфом (6:2, 6:3).

«Я сегодня встретился с двумя совершенно разными игроками. Утром розыгрышей вообще не было, так что во втором матче мне требовалось время на адаптацию. Но потом я начал играть хорошо и доволен тем, что закончил в двух сетах. Я провел не очень много времени на корте, и это сегодня самое главное», — приводит слова Рублева пресс-служба ATP.

Ранее Рублев вечером 5 августа по московскому времени обыграл в третьем круге американца Максима Кресси — 6:4, 7:6 (10:8).

В полуфинале турнира Рублев встретится японцем Есихито Нисиокой, который обыграл британца Дэниела Эванса со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 7:5.