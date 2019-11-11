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Медведев на четвертом месте в рейтинге АТР, лидирует Надаль

10:17
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Опубликована новая версия рейтинга АТР.

Лидерство сохраняет испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет серб Новак Джокович, третьим — швейцарец Роджер Федерер. Россиянин Даниил Медведев на четвертом месте. Его соотечественники Карен Хачанов и Андрей Рублев, соответственно, на 17-м и 23-м месте.

Рейтинг АТР от 11 ноября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9585 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8945

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6190

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 5705

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 5025,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4000

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 2945

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2670

9 (9). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 2540

10 (10). Гаэль Монфис (Франция) — 2530

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1840

23 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1584

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