Медведев и звездная болезнь: версия бывшего тренера

Бывший тренер Даниила Медведева Иван Приданкин в интервью «СЭ» выразил уверенность, что у теннисиста нет предпосылок для звездной болезни. Россиянин на прошлой неделе дошел до финала US Open и поднялся в рейтинге ATP на четвертое место.

— Выступив в финале US Open и став четвертой ракеткой мира, Даниил не изменится как человек, не зазвездится?

— Знаю его с детства, и мне кажется, таких предпосылок нет. Всякое, конечно, бывает. Но сейчас я понимаю, что у него очень напряженный график, к нему много внимания, тем не менее, он находит время ответить на смс, на поздравления. Мне кажется, это говорит о том, что он не отрывается от земли. (Мария Никулашкина)

Полностью интервью Приданкина — скоро в «СЭ»