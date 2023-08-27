Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP

ATP обновила рейтинг в мужском одиночном разряде. Российские теннисисты Даниил Медведев (3-е место), Андрей Рублев (8-е место) и Карен Хачанов (11-е место) сохранили свои позиции.

Роман Сафиуллин и Александр Шевченко поднялись на одну строчку — на 60-ю и 83-ю. Аслан Карацев и Павел Котов потеряли по одной позиции — 77-е и 98-е место.

Лидером рейтинга остается испанец Карлос Алькарас (9815), который опережает серба Новака Джоковича (9795), идущего вторым, на 20 очков.

Рейтинг АТР от 27 августа:

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815 очков;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260;

4 (4). Хольгер Руне (Дания) — 4790;

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715;

6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645;

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4580;

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515;

9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3605;

10 (10). Фрэнсис Тиафо (США) — 3050;

11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2845...

60 (61). Роман Сафиуллин (Россия) — 857...

77 (76). Аслан Карацев (Россия) — 773...

83 (84). Александр Шевченко (Россия) — 699...

98 (97). Павел Котов (Россия) — 603.