Медведев и Рублев приступили к тренировкам на корте

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев приступили к тренировкам на корте.

— Потихоньку мы возвращаемся к тренировкам, — приводит ТАСС слова Тарпищева. — Находящиеся за рубежом Даниил Медведев и Андрей Рублев уже начали тренироваться на корте. Карен Хачанов находится в Москве, поэтому у него ситуация сложнее, но и в столице начинаем выходить на тренировки.

Теннисный сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 6 469 079 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 382 811 летальных исходов, выздоровели 3 079 282 человека.