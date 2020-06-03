Медведев и Рублев приступили к тренировкам на корте
12:50
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев приступили к тренировкам на корте.
— Потихоньку мы возвращаемся к тренировкам, — приводит ТАСС слова Тарпищева. — Находящиеся за рубежом Даниил Медведев и Андрей Рублев уже начали тренироваться на корте. Карен Хачанов находится в Москве, поэтому у него ситуация сложнее, но и в столице начинаем выходить на тренировки.
Теннисный сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса.
По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 6 469 079 случаев заражения коронавирусом. Зафиксировано 382 811 летальных исходов, выздоровели 3 079 282 человека.
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