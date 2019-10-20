Маррей выиграл первый турнир после операции
19:40
Британский теннисист Энди Маррей обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии в финале турнира в Антверпене в трех сетах.
Финал в Антверпене стал для Маррея первым после того, как он перенес операцию по протезированию тазобедренного сустава. Из-за хронической травмы бедра британец планировал завершить карьеру.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 635 750 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Энди Маррей (Великобритания) — Стэн Вавринка (Швейцария, 4, WC) — 3:6, 6:4, 6:4