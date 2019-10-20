Маррей выиграл первый турнир после операции

Британский теннисист Энди Маррей обыграл Стэна Вавринку из Швейцарии в финале турнира в Антверпене в трех сетах.

Финал в Антверпене стал для Маррея первым после того, как он перенес операцию по протезированию тазобедренного сустава. Из-за хронической травмы бедра британец планировал завершить карьеру.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 635 750 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Энди Маррей (Великобритания) — Стэн Вавринка (Швейцария, 4, WC) — 3:6, 6:4, 6:4