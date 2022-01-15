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Сегодня, 14:52

Маррей: «Игра Карацева впечатляет»

Роман Шишов
Корреспондент

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от россиянина Аслана Карацева (3:6, 3:6) в финале турнира в Сиднее.

«Хочу поздравить Аслана, у которого получилась фантастическая неделя, — цитирует Маррея официальный сайт турнира. — Знаю, что он тоже поздно прибыл в Австралию восстанавливался после коронавируса. Играть на таком уровне после болезни — это впечатляет. Он проделал отличную работу.

Желаю всего наилучшего на Australian Open. Хочу поблагодарить свою команду за помощь. Впервые за три года я вышел в финал. Я проделал большой путь, чтобы вернуться. Без помощи команды я бы не справился».

Аслан Карацев
Энди Маррей
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Карацев поделился эмоциями после победы над Марреем в финале турнира в Сиднее
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