Карацев поделился эмоциями после победы над Марреем в финале турнира в Сиднее

Российский теннисист Аслан Карацев после победы над британцем Энди Марреем (6:3, 6:3) в финале турнира в Сиднее.

«В первую очередь хочу поздравить Энди. Ты приложил огромные усилия, чтобы вернуться в теннис, — приводит слова Карацева официальный сайт тура. — На этой неделе ты играл просто невероятно.

Я также хочу поздравить твою команду. Спасибо и моей команде, мы делаем отличную работу. Спасибо всем за поодержку. Атмосфера в такое непростой трудной ситуации была невероятной. Проводить турниры сейчас очень сложно, поэтому я всем очень благодарен», — приводит слова Карацева официальный сайт турнира.

28-летний Карацев завоевал третий титул ATP в карьере в одиночном разряде.