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Марк Вудфорд: «Кирьос — дурак, тратящий свой талант»

11:37
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Олимпийский чемпион по теннису из Австралии Марк Вудфорд раскритиковал модель поведения соотечественника Ника Кирьоса. По его мнению, вызывающие поступки Кирьоса могут навредить имиджу тенниса.

— Меня пугает, что дети после матча, склонившись через ограждения центрального корта, просят у Кирьоса обувь и собирают разбитые им ракетки, — цитирует Tennis World Вудфорда. — Такого не должно быть при его подобном поведении. Меня это беспокоит. Эта модель не подходит детям. А для Ника это привычно. Уровень его вспышек гнева растет. И это разочаровывает. Кирьос не должен представлять Австралию. Его нужно убрать из тенниса, пока он не повзрослеет в достаточной мере, чтобы взять ракетку в руки. Он дурак, тратящий свой талант. Кирьос плюет нам в лицо, переступает границы и смущает целую страну.

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