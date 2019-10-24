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Марат Сафин: «Шарапова не может стать моей девушкой. У нее есть молодой человек»

14:20
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Бывший теннисист Марат Сафин заявил, что с Марией Шараповой у него исключительно дружеские отношения.

— У вас по-прежнему нет ни девушки, ни жены?

— По-прежнему нет. Я живу для себя. Этот этап в жизни продолжается.

— В среднем раз в год появляются ваши совместные фото с Марией Шараповой, вы пересекаетесь с ней на разных мероприятиях. В этот момент многие думают: а что, а вдруг? Мария может когда-то стать вашей девушкой?

— Нет. Насколько понимаю, у Марии есть молодой человек. Мы можем стать только хорошими друзьями. Кем, собственно, и является. (Сергей Егоров, Михаил Потапов)

Большое интервью Марата Сафина — здесь

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/tennis/reviews/1602404/

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