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Сегодня, 14:50

Маннарино стал победителем турнира в Астане

Алина Савинова
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Адриан Маннарино.
Фото Reuters

Французский теннисист Адриан Маннарино одержал победу над американцем Себастьяном Кордой в финале турнира в Астане — 4:6, 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 2 часа 10 минут.

Маннарино 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Корды 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Для 35-летнего Маннарино это четвертый титул АТР в карьере.

Астана (Казахстан)

Турнир ATP Astana Open

Призовой фонд 1 017 850 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Адриан Маннарино (Франция, 6) — Себастьян Корда (США, 5) — 4:6, 6:3, 6:2

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