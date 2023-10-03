Маннарино стал победителем турнира в Астане
Французский теннисист Адриан Маннарино одержал победу над американцем Себастьяном Кордой в финале турнира в Астане — 4:6, 6:3, 6:2.
Теннисисты провели на корте 2 часа 10 минут.
Маннарино 5 раз подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Корды 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.
Для 35-летнего Маннарино это четвертый титул АТР в карьере.
Астана (Казахстан)
Турнир ATP Astana Open
Призовой фонд 1 017 850 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Адриан Маннарино (Франция, 6) — Себастьян Корда (США, 5) — 4:6, 6:3, 6:2
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