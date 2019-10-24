Маннарино по-русски поздравил Рублева с победой на «ВТБ-Кубке Кремля»

Француз Адриан Маннарино поздравил россиянина Андрея Рублева с завоеванием второго титула в карьере на «ВТБ Кубке Кремля».

— Поздравляю, мой друг! — написал Маннарино на русском в своем Twitter.

— Спасибо! Поздравляю с хорошей неделей и удачи в оставшейся части сезона, — написал ему в ответ Рублев.

Thank you!) congrats with the good week and good luck for the rest of the season ? https://t.co/RqkEs5KjDf — Andrey Rublev (@AndreyRublev97) October 24, 2019

Лучший день рождения Рублева. Он выиграл турнир в Москве и не смог сдержать слез