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Маннарино по-русски поздравил Рублева с победой на «ВТБ-Кубке Кремля»

11:30
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Француз Адриан Маннарино поздравил россиянина Андрея Рублева с завоеванием второго титула в карьере на «ВТБ Кубке Кремля».

— Поздравляю, мой друг! — написал Маннарино на русском в своем Twitter.

— Спасибо! Поздравляю с хорошей неделей и удачи в оставшейся части сезона, — написал ему в ответ Рублев.

Лучший день рождения Рублева. Он выиграл турнир в Москве и не смог сдержать слез

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