Китаец Чжичжэнь сыграет с Карацевым в 1/4 финала турнира в Мадриде

Китайский теннисист Чжан Чжичжэнь обыграл американца Тэйлора Фритца (3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)) в матче четвертого круга турнира в Мадриде. Продолжительность встречи составила 2 часа и 29 минут.

25-летний Фритц выполнил 11 подач на вылет при двух двойных ошибках. У 26-летнего Чжичжэня — 7 подач на вылет и три двойные ошибки.

Следующим соперником Чжичжэня в 1/4 финала «мастерса» станет россиянин Аслан Карацев.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Тэйлор Фритц (США, 8) — 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (10:8)