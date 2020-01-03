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Кирьос заплакал, отвечая на вопрос о пожарах в Австралии

12:47
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Австралиец Ник Кирьос в стартовом матче группового турнира ATP Cup победил немца Яна-Леннарда Штруффа — 6:4, 7:6 (7:4). После окончания встречи, отвечая на вопрос о пожарах в стране, он не смог сдержать эмоций.

Ранее он пообещал, что за каждый эйс, который будет делать на турнирах в Австралии, пожертвует пострадавшим от австралийских пожаров 200 долларов. Проотив Штруффа он выполнил 20 таких ударов. Примеру Ника последовали и его партнеры по команде.

— Там много чего происходит, — сказал Ник. -Меня не волнует похвала — у нас есть возможность и платформа, чтобы сделать что-то подобное. Это больше, чем теннис.

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