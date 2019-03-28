Австралиец Ник Кирьос снялся с грунтового турнира в Хьюстоне (США). Об этом сообщил сам спортсмен в своем Твиттере.

Причиной данного решения названа травма колена.

- Я разочарован сообщить, что мне пришлось сняться с турнира в Хьюстоне. Мне понравилось выступать на этих соревнованиях в прошлом году и я собирался вернуться, но у моего колена другие планы. Мне придется отдохнуть и пройти лечение, - написал теннисист в своем Твиттере.