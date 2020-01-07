Кирьос победил Циципаса и позволил Австралии обыграть Грецию

Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (9:7), 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) в рамках матча группового турнира ATP Cup между Грецией и Австралией. Эта победа позволила австралийцам выиграть матч.

В другом противостоянии Бельгия победила Болгарию со счетом 2-1.

Австралия

ATP Cup

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа F (Брисбен)

Греция — Австралия

Стефанос Циципас — Ник Кирьос — 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:7 (5:7)

Группа D (Перт)

Италия — США

Стефано Травалья — Тэйлор Фритц — 7:6 (7:3), 7:6 (7:1)

Парный разряд

Группа C (Сидней)

Бельгия — Болгария

Сандер Жилле/Йоран Влиген — Григор Димитров/Александар Лазаров — 3:6, 6:4, 10:7