Кирьос победил Циципаса и позволил Австралии обыграть Грецию
16:20
Австралийский теннисист Ник Кирьос обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (9:7), 6:7 (3:7), 7:6 (7:5) в рамках матча группового турнира ATP Cup между Грецией и Австралией. Эта победа позволила австралийцам выиграть матч.
В другом противостоянии Бельгия победила Болгарию со счетом 2-1.
Австралия
ATP Cup
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа F (Брисбен)
Греция — Австралия
Стефанос Циципас — Ник Кирьос — 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:7 (5:7)
Группа D (Перт)
Италия — США
Стефано Травалья — Тэйлор Фритц — 7:6 (7:3), 7:6 (7:1)
Парный разряд
Группа C (Сидней)
Бельгия — Болгария
Сандер Жилле/Йоран Влиген — Григор Димитров/Александар Лазаров — 3:6, 6:4, 10:7
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