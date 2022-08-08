Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 01:34

Кирьос обыграл Нисиоку и стал победителем турнира в Вашингтоне

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Ник Кирьос.
Фото Пресс-служба ATP

Австралийский теннисист Ник Кирьос в финале турнира в Вашингтоне обыграл японца Йосихито Нисиоку со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Австралиец сделал 12 эйсов и 4 ошибки на второй подаче, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 5. У японца 3 подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Для 63-й ракетки мира это первый титул с 2019 года. Тогда он также стал победителем турнира в Вашингтоне.

Ник Кирьос
2
0
Читайте также
5 доступных продуктов, которые снизят уровень холестерина в крови
У «Спартака» самая веселая атака, «Локо» надо спасать, Сафонов – лучший голкипер. Пять выводов после 4-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Зверев приступил к тренировкам на корте после операции на голеностопе

Кирьос выиграл первый турнир с 2019 года
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости