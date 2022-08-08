Кирьос обыграл Нисиоку и стал победителем турнира в Вашингтоне

Австралийский теннисист Ник Кирьос в финале турнира в Вашингтоне обыграл японца Йосихито Нисиоку со счетом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Австралиец сделал 12 эйсов и 4 ошибки на второй подаче, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 5. У японца 3 подачи навылет, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Для 63-й ракетки мира это первый титул с 2019 года. Тогда он также стал победителем турнира в Вашингтоне.