Кирьос выиграл первый турнир с 2019 года
Австралийский теннисист Ник Кирьос в финале турнира в Вашингтоне обыграл японца Йосихито Нисиоку (6:4, 6:3).
Для 27-летнего австралийца это первый выигранный турнир с августа 2019 года — тогда он также стал победителем турнира в Вашингтоне. За это время он лишь раз доходил до финала — в 2022-м Кирьос уступил в финале Уимблдона сербу Новаку Джоковичу.
Всего на счету 63-й ракетки мира 6 выигранных турниров ATP.
Kyrgios is King in DC ??@NickKyrgios becomes a #CitiOpen champion for the second time as he defeats Nishioka 6-4, 6-3 to take the title! pic.twitter.com/XCGLRNogZb— Citi Open (@CitiOpen) August 7, 2022
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