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Сегодня, 01:49

Кирьос выиграл первый турнир с 2019 года

Сергей Разин
корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос в финале турнира в Вашингтоне обыграл японца Йосихито Нисиоку (6:4, 6:3).

Для 27-летнего австралийца это первый выигранный турнир с августа 2019 года — тогда он также стал победителем турнира в Вашингтоне. За это время он лишь раз доходил до финала — в 2022-м Кирьос уступил в финале Уимблдона сербу Новаку Джоковичу.

Всего на счету 63-й ракетки мира 6 выигранных турниров ATP.

Ник Кирьос
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Кирьос обыграл Нисиоку и стал победителем турнира в Вашингтоне
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