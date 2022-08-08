Кирьос выиграл первый турнир с 2019 года

Австралийский теннисист Ник Кирьос в финале турнира в Вашингтоне обыграл японца Йосихито Нисиоку (6:4, 6:3).

Для 27-летнего австралийца это первый выигранный турнир с августа 2019 года — тогда он также стал победителем турнира в Вашингтоне. За это время он лишь раз доходил до финала — в 2022-м Кирьос уступил в финале Уимблдона сербу Новаку Джоковичу.

Всего на счету 63-й ракетки мира 6 выигранных турниров ATP.