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Сегодня, 10:23

Кириос — об игре в паре с Циципасом: «Хуже вряд ли получится»

Кириос рассказал, что думает об игре в паре с Циципасом
Виктория Кравченко
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Австралийский теннисист Ник Кириос прокомментировал игру Стефаноса Циципаса. На «Уимблдоне» у спортсменов возник конфликт.

«Мы будем много играть в паре. Получили wild card в Вашингтон. Моим последним напарником там был Стефанос... Так что хуже вряд ли получится (смеется)», — сказал Кириос.

Во время их матча на «Уимлдоне» Кириос просил, чтобы грека дисквалифицировали, а Циципас несколько раз пробивал в него мячом и предъявлял претензии к его поведению.

Стефанос Циципас
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