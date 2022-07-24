Кириос рассказал, что думает об игре в паре с Циципасом

Австралийский теннисист Ник Кириос прокомментировал игру Стефаноса Циципаса. На «Уимблдоне» у спортсменов возник конфликт.

«Мы будем много играть в паре. Получили wild card в Вашингтон. Моим последним напарником там был Стефанос... Так что хуже вряд ли получится (смеется)», — сказал Кириос.

Во время их матча на «Уимлдоне» Кириос просил, чтобы грека дисквалифицировали, а Циципас несколько раз пробивал в него мячом и предъявлял претензии к его поведению.