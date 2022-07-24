Рууд одержал победу на турнире в Гштааде

Норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл итальянца Маттео Берреттини в финале турнира в Гштааде (Швейцария).

Игра длилась 2 часа и 26 минут и закончилась со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 6:2.

Рууд совершил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 11. На счету Берреттини 10 эйсов и 1 реализованный брейк-поинт из 5.

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 534 555 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Каспер Рууд (Норвегия, 1) — Маттео Берреттини (Италия, 2) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:2