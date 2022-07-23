Алькарас о выходе в финал в Гамбурге: «Я был уверен в себе, мне понравилась моя игра»
Алькарас прокомментировал выход в финал в Гамбурге
Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в финал турнира в Гамбурге (Германия).
В полуфинале он в двух сетах победил Алекса Молчана из Словакии — 7:6 (7:2), 6:1.
«Это было нелегко. Надо признать, что соперник играл очень хорошо. Первый сет был равным. Я рад, что одержал в нем победу. Во втором сете Молчан играл не лучшим образом. Я завершил поединок уверенно. Мне понравилась моя игра.
Я не мог прочитать укороченные удары от соперника. Сегодня они были лучше моих, поэтому в первом сете я был немного огорчен", — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.
Ранее в финал пробился итальянец Лоренцо Музетти. Решающий матч пройдет в воскресенье, 24 июля.
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