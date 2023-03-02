Каспер Рууд проиграл Таро Даниэлю во втором круге турнира в Мексике
Норвежец Каспер Рууд во втором круге турнира в Мексике проиграл японцу Таро Даниэлю со счетом 6:7, 6:2, 5:7.
Таро в третьем круге сыграет с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Якопо Берреттини (Италия, Q).
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 2 013 940 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Таро Даниэль (Япония, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 7:5, 2:6, 7:6 (7:5)
Новости