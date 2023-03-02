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Сегодня, 06:13

Каспер Рууд проиграл Таро Даниэлю во втором круге турнира в Мексике

Виктория Кравченко
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Норвежец Каспер Рууд во втором круге турнира в Мексике проиграл японцу Таро Даниэлю со счетом 6:7, 6:2, 5:7.

Таро в третьем круге сыграет с победителем пары Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — Якопо Берреттини (Италия, Q).

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 2 013 940 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Таро Даниэль (Япония, Q) — Каспер Рууд (Норвегия, 2) — 7:5, 2:6, 7:6 (7:5)

Каспер Рууд
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