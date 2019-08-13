Карреньо-Буста и Штруфф – во втором круге турнира в Цинциннати

Испанец Пабло Карреньо Буста в первом круге турнира в Цинциннати (США) обыграл француза Жиля Симона – 7:5, 7:6 (6:4). Теперь он встретится с американцем Джоном Изнером.

В другом матче немец Ян-Леннард Штруфф взял верх над хорватом Иво Карловичем – 7:5, 7:6 (6:4). Далее он встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 056 280 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, Q) – Жиль Симон (Франция) – 7:5, 7:6(7:4)

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Иво Карлович (Хорватия, Q) – 7:5, 7:6(7:4)