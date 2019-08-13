Карреньо-Буста и Штруфф – во втором круге турнира в Цинциннати

Испанец Пабло Карреньо Буста в первом круге турнира в Цинциннати (США) обыграл француза Жиля Симона – 7:5, 7:6 (6:4). Теперь он встретится с американцем Джоном Изнером.
В другом матче немец Ян-Леннард Штруфф взял верх над хорватом Иво Карловичем – 7:5, 7:6 (6:4). Далее он встретится с греком Стефаносом Циципасом.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 056 280 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Пабло Карреньо Буста (Испания, Q) – Жиль Симон (Франция) – 7:5, 7:6(7:4)
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Иво Карлович (Хорватия, Q) – 7:5, 7:6(7:4)
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