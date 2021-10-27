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Карен Хачанов вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

18:28
Карен Хачанов. Фото Reuters
Карен Хачанов. Фото Reuters
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Российский теннисист Карен Хачанов победил француза Адриан Маннарино (6:3, 6:3) в матче первого круга турнира ATP в Санкт-Петербурге.

Продолжительность игры составила 1 час и 26 минут. Россиянин реализовал три брейк-пойнта.

Во втором круге турнира 25-летний Хачанов сыграет против хорвата Марина Чилича (28 октября).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Карен Хачанов (Россия, 6) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 6:3

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