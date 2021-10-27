Южный считает, что Медведев способен выиграть Итоговый турнир ATP во второй раз подряд

Двукратный обладатель Кубка Дэвиса Михаил Южный оценил шансы Даниила Медведева на победу на Итоговом турнире ATP.

«Думаю, что Медведев может выиграть в Турине. В отличие от ряда других теннисистов, Даниил уже обеспечил себе участие в турнире и планомерно к нему готовится. При этом еще не все восемь участников определены. Многие теннисисты сейчас будут выкладываться на оставшихся турнирах в Петербурге, Вене, Стокгольме и Париже, чтобы попасть в число восьми лучших, в результате физически могут подойти к нему не в самой хорошей форме. Вообще, конец сезона обычно очень непредсказуем», — приводит RT слова Южного.

Итоговый турнир ATP-2021 пройдет в Турине с 14 по 21 ноября. Даниил Медведев является действующим победителем турнира.