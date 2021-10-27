Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    ATP

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

20:16
Андрей Рублев. Фото Instagram
Андрей Рублев. Фото Instagram
Теги:

Российский теннисист Андрей Рублев победил белоруса Илью Ивашко (6:4, 6:4) в матче второго круга турнира ATP в Санкт-Петербурге.

Продолжительность встречи составила 1 час и 30 минут.

24-летний Рублев сыграет в четвертьфинале с победителем пары Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 863 705 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 1) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:4, 6:4

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Тихонов дисквалифицирован на два года. Детали скандала в Казахстане
Тепловой пунктик: температура 35,5 предсказывает смерть от COVID-19
2