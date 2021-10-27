Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
20:16
Российский теннисист Андрей Рублев победил белоруса Илью Ивашко (6:4, 6:4) в матче второго круга турнира ATP в Санкт-Петербурге.
Продолжительность встречи составила 1 час и 30 минут.
24-летний Рублев сыграет в четвертьфинале с победителем пары Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Себастьян Корда (США).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 863 705 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 1) — Илья Ивашко (Белоруссия) — 6:4, 6:4
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