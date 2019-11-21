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Карен Хачанов: «Однажды будет возможно победить Надаля»

18:27
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Вторая ракетка России Карен Хачанов рассказал о поражении от испанца Рафаэля Надаля на Кубке Дэвиса. Россияне вышли в четвертьфинал турнира.

— Однажды будет возможно победить Надаля, — цитирует россиянина Tennis World USA. — Я действительно играл на высоком уровне от начала и до конца. Он играл лучше в ключевые моменты. Я очень доволен своей игрой. Мысленно готов драться, бегать, играть. Если бы в команде был другой игрок, было бы проще. Тогда играл бы лишь одиночную встречу.

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