Карацев уступил американцу Опелке в 1/8 финала турнира в Риме

Российский теннисист Аслан Карацев в 1/8 финала турнира в Риме уступил американцу Райлли Опелке со счетом 6:7 (6:8), 4:6.

Встреча длилась 1 час 39 минут. Россиянин сделал 2 эйса и 4 двойные ошибки, а также не смог реализовать два брейк-пойнта.

В четвертьфинале Опелка встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Федерико Дельбонис (Аргентина).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Райлли Опелка (США) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (8:6), 6:4