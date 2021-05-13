Карацев уступил американцу Опелке в 1/8 финала турнира в Риме
12:47
Российский теннисист Аслан Карацев в 1/8 финала турнира в Риме уступил американцу Райлли Опелке со счетом 6:7 (6:8), 4:6.
Встреча длилась 1 час 39 минут. Россиянин сделал 2 эйса и 4 двойные ошибки, а также не смог реализовать два брейк-пойнта.
В четвертьфинале Опелка встретится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Федерико Дельбонис (Аргентина).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Райлли Опелка (США) — Аслан Карацев (Россия) — 7:6 (8:6), 6:4
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