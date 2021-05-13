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Джокович победил Давидовича и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

12:23
Новак Джокович. Фото ATP
Новак Джокович. Фото ATP
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Сербский теннисист Новак Джокович в 1/8 финала турнира в Риме обыграл аргентинца Алехандро Давидовича со счетом 6:2, 6:1.

Встреча длилась 1 час 11 минут. Серб сделал 4 эйса и сделал одну двойную ошибку, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале Джокович встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Давидович (Испания, Q) — 6:2, 6:1

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