Джокович победил Давидовича и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович в 1/8 финала турнира в Риме обыграл аргентинца Алехандро Давидовича со счетом 6:2, 6:1.

Встреча длилась 1 час 11 минут. Серб сделал 4 эйса и сделал одну двойную ошибку, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале Джокович встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.

Призовой фонд 2 082 690 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Давидович (Испания, Q) — 6:2, 6:1