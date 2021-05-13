Джокович победил Давидовича и вышел в четвертьфинал турнира в Риме
12:23
Сербский теннисист Новак Джокович в 1/8 финала турнира в Риме обыграл аргентинца Алехандро Давидовича со счетом 6:2, 6:1.
Встреча длилась 1 час 11 минут. Серб сделал 4 эйса и сделал одну двойную ошибку, а также реализовал 5 брейк-пойнтов из 10.
В четвертьфинале Джокович встретится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Стефанос Циципас (Греция).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia.
Призовой фонд 2 082 690 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Алехандро Давидович (Испания, Q) — 6:2, 6:1
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю