Карацев победил Бедене и вышел в 1/4 финала турнира в Сербии

Россиянин Аслан Карацев обыграл словенца Аляжа Бедене со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5) на турнире ATP Serbia Open, который проходит в Белграде.

Матч продолжался 2 часа и 36 минут, Карацев допустил две двойные ошибки и смог реализовать 4 брейка из 9.

В 1/4 финала Аслан сыграет против итальянца Джанлуки Маджера, который был сильнее австралийца Алексея Попырина.

Белград (Сербия)

Турнир ATP Serbia Open

Призовой фонд 650 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Аслан Карацев (Россия, 3) — Альяж Бедене (Словения) — 6:3, 4:6, 7:6 (7:5)