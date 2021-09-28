Карацев прокомментировал победу над Дельбонисом в первом круге турнира в Сан-Диего

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал победу в матче первого круга турнира в Сан-Диего против аргентинца Федерико Дельбониса (6:1, 7:5).

«Я играл довольно агрессивно. В первом сете я легко двигался, а во втором у меня начались проблемы с подачей. Я сделал брейк, а потом сразу же дал его сделать сопернику. Хорошо, что в концовке мне вновь удалось взять чужую подачу. Я устал, но в целом провел отличный матч», — цитирует Карацева официальный сайт ATP.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Россиянин сделал 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовал 4 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Карацев встретится с победителем матча Хуберт Гуркач (Польша) — Алекс Болт (Австралия).