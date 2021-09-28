Рублев, Хачанов и Карацев заявлены на турнир в Петербурге
10:15
Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев попали в список участников на турнир в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба ATP.
Также в списке заявленных значатся Денис Шаповалов, Роберто Баутиста-Агут, Александр Бублик, Тэйлор Фритц, Марин Чилич, Федерико Дельбонис и другие.
Отметим, не заявился на турнир россиянин Даниил Медведев.
Соревнования в Санкт-Петербурге пройдут в «Сибур Арене» c 24 по 31 октября.
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