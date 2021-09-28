Рублев, Хачанов и Карацев заявлены на турнир в Петербурге

Российские теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев попали в список участников на турнир в Санкт-Петербурге, информирует пресс-служба ATP.

Также в списке заявленных значатся Денис Шаповалов, Роберто Баутиста-Агут, Александр Бублик, Тэйлор Фритц, Марин Чилич, Федерико Дельбонис и другие.

Отметим, не заявился на турнир россиянин Даниил Медведев.

Соревнования в Санкт-Петербурге пройдут в «Сибур Арене» c 24 по 31 октября.