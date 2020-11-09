Россиянин Аслан Карацев пробился во второй круг турнира в Софии. На старте соревнований он обыграл Таро Даниэля из Японии.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 325 615 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Аслан Карацев (Россия, Q) — Таро Даниэль (Япония, Q) — 7:6 (7:2), 6:1

Адриан Маннарино (Франция, 5) — Мартин Клижан (Словакия, LL) — 3:6, 6:1, 7:5

Вашек Поспишил (Канада) — Илья Марченко (Украина, LL) — 6:2, 5:7, 7:6 (7:5)

Марк-Андреа Хуслер (Швейцария, LL) — Николоз Басилашвили (Грузия, 7) — 6:1, 4:6, 7:6