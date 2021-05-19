Российский теннисист Аслан Карацев примет участие в турнире ATP 250 в Штутгарте, сообщает официальный сайт ассоциации теннисистов-профессионалов. Это первое из семи соревнований на траве в календаре этого года.

Также в турнире, который начнется 8 июня, примут участие Александр Зверев, Янник Синнер, Хуберт Хуркач, Стэн Вавринка и Лоренцо Сонего.

13 мая 27-летний россиянин в 1/8 финала турнира в Риме уступил американцу Райлли Опелке со счетом 6:7 (6:8), 4:6.