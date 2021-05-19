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Роджер Федерер: «Понимаю, что точно не выиграю «Ролан Гаррос»

11:40
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о турнирных целях и шансах выиграть предстоящий «Ролан Гаррос».

«Когда мало играешь и знаешь, на каком уровне находишься, как можно представить победу на «Ролан Гаррос»?

Понимаю, что точно не выиграю и это не может быть моей главной целью. Реалистично оцениваю свои перспективы. И если кто-то думает, что я могу одержать победу на турнире, то он ошибается. За последние полвека не вспомню ни одного случая, когда 40-летний теннисист, не игравший полтора года, без серьезной подготовки побеждал в трех или пяти сетах.

Несколько раз говорил, что сезон для меня начинается на траве. Сейчас действительно важны ближайшие недели вне зависимости от того, буду ли я играть турниры или нет, вернулся в тур или просто тренируюсь с топ-игроками. Когда играешь матчи, потом восстанавливаешься, снова играешь и повторяешь это много раз, ты привыкаешь к такому режиму и осознаешь, каково это – вернуться в тур», - приводит слова Федерера Tennis Majors.

Федерер — двадцатикратный победитель турниров Большого шлема. Более года он не выступал из-за проблем со здоровьем. В марте 2021 года сыграл на турнире ATP в Дохе, где дошел до четвертьфинала.  

18 мая Федерер проиграл испанскому теннисисту Пабло Андухару во втором круге турнира АТР 250 в Женеве (Швейцария) (4:6, 6:4, 4:6).

Дополнительная информация:

https://www.tennismajors.com/atp/gonet-geneva-open-atp-250/federers-loss-not-part-of-the-plan-but-all-part-of-the-process-407328.html

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