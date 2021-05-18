Чилич проиграл 419-й ракетке мира на турнире в Женеве
19:36
Хорватский теннисист Марин Чилич прекратил борьбу на турнире АТР в Женеве (Швейцария). Его обыграл швейцарец Доминик Штефан Штрикер (7:6, 6:1). Швейцарский теннисист занимает 419-е место в рейтинге АТР.
Матч продолжался один час и 18 минут. Следующим соперником Штрикера станет венгр Мартон Фучович.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC) — Марин Чилич (Хорватия) — 7:6 (7:5), 6:1
Марко Чеккинато (Италия, Q) — Стефано Травалья (Италия) — 6:3, 3:0 отказ -/+
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