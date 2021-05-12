Тарпищев считает победу Карацева над Медведевым закономерной

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацева над второй ракеткой мира Даниилом Медведевым во втором круге «Мастерса» в Риме — 6:2, 6:4.

«Победа Карацева закономерна, потому что Даня не в порядке, физически еще не набрал после болезни. Могу сказать, что пока он психологически в себе не уверен, ему надо еще набирать в этом аспекте. Время до «Ролан Гаррос» еще есть, посмотрим», — сказал Тарпищев «СЭ».

Также глава ФТР похвалил игру Карацева.

«Карацев показывает свою лучшую игру на грунте. Уровень мировой тридцатки. Думаю, для него это очень здорово в силу того, что раньше на грунте он таких результатов не показывал. Он психологически готов, ему бояться нечего. Любой результат его идет в плюс», — добавил Тарпищев.

В следующем круге соперником Карацева станет американец Райли Опелка.

(Екатерина Звенигородская)