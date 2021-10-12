Российский теннисист Аслан Карацев подвел итоги матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против канадца Дениса Шаповалова (7:5, 6:2).

«В первую очередь нужно было сохранять сосредоточенность, потому что погода для обоих была тяжелой. В первом сете я искал подачу, на втором мяче мало что получалось. Было суперветрено. Я впервые играю в Индиан-Уэллсе. Потрясающее место, классная атмосфера. Стадион был почти полным, так что играть было приятно», — приводит слова Карацева официальный сайт ATP.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. Россиянин не сделал ни одного эйса и совершил 3 двойные ошибки, а также реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Отметим: Шаповалов сделал 12 подач на вылет.

В 1/8 финала Карацев встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — Хуберт Хуркач (Польша).