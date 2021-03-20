Карацев: «Никогда не знаешь, когда придет успех»

Российский теннисист Аслан Карацев поделился впечатлениями от победы на турнире в Дубае. Это первый титул ATP в карьере 27-летнего Карацева. Также в 2021 году он впервые дошел до полуфинала турнира «Большого шлема» — Australian Open.

«Я очень счастлив. Это был трудный матч, я очень нервничал, — цитирует официальный сайт ATP Карацева. — Хочу поздравить соперника с отличным выступлением. Он прекрасно провел неделю. Я счастлив, что выиграл.

Никогда не знаешь, когда придет успех. Я хорошо поработал со своей командой, тренером, и это произошло сейчас».