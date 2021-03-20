Шамиль Тарпищев: «Результаты Карацева феноменальны»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Аслана Карацев на турнире ATP в Дубае. Это первый личный титул 27-летнего россиянина в карьере.

«Является ли Карацев конкурентом теперь для Хачанова? Несомненно, он конкурент уже для любого, — сказал Тарпищев «СЭ». — Он в этом году проиграл всего два матча игрокам мировой пятерки: Джоковичу и Тиму. Его результаты на сегодня феноменальны. Я уже говорил, что в этом сезоне он будет, как минимум, в 20. Рублева он обыграл за счет того, что справился с его подачей, взял у него первый сет. Аслан очень здорово принимал, за счет второй подачи поставил Рублева в тупик. Хотя с середине второго сета все могла пойти иначе, Карацев в ответственный момент очень удачно рискнул и попадал».

Тарпищев также дал свой прогноз для российских теннисистов на турнир серии «Мастерс», который состоится в Майами на следующей неделе.

«Майами — особый и очень сложный турнир. Там играет очень много американцев остро атакующего плана. Хотелось бы, чтобы хотя бы в первых двух кругах противники были не очень опасными, потому что надо отойти от этого турнира, успеть восстановиться: как Рублеву, так и Карацеву. Если первые два круга будут щадящими, тогда любой из наших может претендовать на победу», — добавил Тарпищев.

Аслан Карацев одолел Ллойда Харриса в двух сетах со счетом 6:3, 6:2 и станет 27-й ракеткой мира. В феврале он занимал 114-ю строчку рейтинга ATP.

(Екатерина Звенигородская)