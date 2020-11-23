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Канделаки прокомментировала победу Медведева на Итоговом турнире ATP

08:31
Тина Канделаки. Фото Instagram
Тина Канделаки. Фото Instagram
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала победу Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP в Лондоне.

«Даня в конце года выиграл 10 матчей подряд, включая победы над Джоковичем и Надалем. Блестящая концовка очень сложного теннисного сезона!

Теннисный мир долго ждал прихода нового поколения звезд, и Даниил стал первым, кто широко открыл дверь в комнату с тремя великими чемпионами», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Медведев стал вторым россиянином в истории, которому удалось выиграть Итоговый турнир ATP. В 2009 году это сделал Николай Давыденко.

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