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28 марта, 16:25

Калинская отказалась отвечать на вопрос об отношениях с украинскими теннисистками

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Российская теннисистка Анна Калинская в беседе с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером не стала комментировать взаимоотношения российских и украинских игроков.

Представительницы Украины в WTA-туре демонстративно отказываются пожимать руку россиянкам и фотографироваться с ними на корте. Между тем многие наши спортсменки признаются, что в раздевалке между девушками особых проблем не возникает.

На кортах украинские девушки не пожимают руки россиянкам до и после матчей. А как дело обстоит в кулуарах, вне камер?

Не хотела бы отвечать на этот вопрос.

Теннисом вы начали заниматься в Днепропетровске, где жили у бабушки. Она жива?

Нет, она умерла, когда мне было 13 или 14 лет.

С кем больше всего дружите в туре? Плотно ли, например, общаетесь с Анастасией Потаповой, в паре с которой выигрывали юниорский «Ролан Гаррос» в 2015-м?

Да, мы с Настей неплохо общаемся. Есть пара подруг, но они не из России.

Поддерживаете ли отношения с Софьей Жук, с которой дружили по юниорам? Удивлены ли тем, как сложилась судьба юниорской чемпионки Уимблдона, ушедшей из тенниса до взрослой карьеры?

Удивлена. А общения с ней в данный момент нет, поэтому подробнее о ней ничего сказать не могу.

В свое время вы не скрывали отношений с Ником Кирьосом, сейчас же не пишете о личном ничего. Какие уроки извлекли для себя из той истории и почему решили закрыть от публики эту часть вашей жизни?

Потому что личное должно оставаться личным. Больше на эту тему ничего говорить не хотела бы.

Полностью интервью Анны Калинской читайте на сайте «СЭ»

Теннис
Анна Калинская
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