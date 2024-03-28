Калинская отказалась отвечать на вопрос об отношениях с украинскими теннисистками

Российская теннисистка Анна Калинская в беседе с обозревателем «СЭ» Игорем Рабинером не стала комментировать взаимоотношения российских и украинских игроков.

Представительницы Украины в WTA-туре демонстративно отказываются пожимать руку россиянкам и фотографироваться с ними на корте. Между тем многие наши спортсменки признаются, что в раздевалке между девушками особых проблем не возникает.

— На кортах украинские девушки не пожимают руки россиянкам до и после матчей. А как дело обстоит в кулуарах, вне камер?

— Не хотела бы отвечать на этот вопрос.

— Теннисом вы начали заниматься в Днепропетровске, где жили у бабушки. Она жива?

— Нет, она умерла, когда мне было 13 или 14 лет.

— С кем больше всего дружите в туре? Плотно ли, например, общаетесь с Анастасией Потаповой, в паре с которой выигрывали юниорский «Ролан Гаррос» в 2015-м?

— Да, мы с Настей неплохо общаемся. Есть пара подруг, но они не из России.

— Поддерживаете ли отношения с Софьей Жук, с которой дружили по юниорам? Удивлены ли тем, как сложилась судьба юниорской чемпионки Уимблдона, ушедшей из тенниса до взрослой карьеры?

— Удивлена. А общения с ней в данный момент нет, поэтому подробнее о ней ничего сказать не могу.

— В свое время вы не скрывали отношений с Ником Кирьосом, сейчас же не пишете о личном ничего. Какие уроки извлекли для себя из той истории и почему решили закрыть от публики эту часть вашей жизни?

— Потому что личное должно оставаться личным. Больше на эту тему ничего говорить не хотела бы.

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